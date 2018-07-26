Уси, Китай, 26 июля, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Российские шпажисты не смогли выйти в финал командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию.

Mil.ru Российские фехтовальщики

Сборная России, в составе которой выступали Павел Сухов, Сергей Ходос, Никита Глазков и Сергей Бида, проиграла в полуфинале команде Южной Кореи со счётом 35:45.

В финале южнокорейцы поборются за золото со сборной Швейцарии. Команда России встретится с Францией в матче за 3-е место.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские саблисты не смогли выйти в полуфинал командных соревнований.

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