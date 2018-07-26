Улан-Батор, 26 июля, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Десять населенных пунктов аймаков Архангай, Хубсугул и Завхан из-за ливней остались без электричества, передаёт корреспондент ИА REGNUM. 25 июля в аймаке Архангай после проливного дождя и сильного ветра были опрокинуты заборы и юрты 30 семей. Сведений о пострадавших нет.

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Из-за ливней рухнули 10 электрических столбов в сомоне Ондор-Улааан, пять электрических столбов в сомоне Тариат аймака Архангай, в результате чего жители шести сомонов аймака Архангай, трёх сомонов аймака Хубсугул и один сомон аймака Завхан остались без электричества.

В этих аймаках продолжаются восстановительные работы, к ним привлечены более 40 работников электроэнергитической организации аймаков Архангай и Оворхангай.

Напомним, в последние дни в Монголии из-за ливней пострадали множество населенных пунктов. В аймаке Баян-Ульгий из-за сильного наводнения более 2500 человек остались без жилья. Пострадавшим оказали помощь международные организации, в том числе Красный крест, и ООН.

Столица страны тоже пострадала от наводнения. За неделю в городе Улан-Батореиз-за разлива протекающей в городе реки Тола утонули два человека, в 12 аймаках в общей сложности погибли 45 человек.

Также ливень нанес большой ущерб автодорогам страны. Из-за наводнения более 116 км дорожного полотна разрушены, ущерб оценивается в два млрд тугриков (около 51 млн рублей).