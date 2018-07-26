Красноярск, 26 июля, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае остаётся напряжённой. Однако власти продолжают твердить, что всё под контролем. Вот и сегодня, 26 июля, чиновники заявили, что красноярцам не следует опасаться лесных пожаров и дымки от них.

Скриншот со страницы группы «Я живу Красноярске». Vk.com Едкая дымка накрыла Красноярск

Тем временем жители Красноярска продолжают жаловаться на едкую дымку, накрывшую город. В соцсетях они пишут, что от неё слезятся глаза и першит горло.

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Замминистра экологии и рационального природопользования края Игорь Варфоломеев сообщил, что с начала июля текущего года в министерство с жалобами на задымления и лесные пожары рядом с населёнными пунктами обратились более 250 красноярцев. По его словам, на места пожаров выезжали передвижные лаборатории, работали посты видеонаблюдения. Всего они зафиксировали 350 случаев превышения вредных частиц. Однако это, по мнению замминистра Варфоломеева, «сотые доли процентов».

«По состоянию на 22 июля среднесуточная концентрация частиц в воздухе находилась в пределах 1,4 ПДК. Такая же концентрация была и на посту города Зеленогорска, и в разных районах Красноярска. Поэтому хотелось бы отметить, что с нашей стороны ведется постоянный контроль. Незначительное превышение ПДК — это нормально, и зачастую никаких дополнительных мер оно не требует», — цитирует Варфоломеева «НИА-Красноярск».

Неутешительные новости сообщают красноярцам синоптики: дымка от пожаров в Красноярске и в крае в ближайшие дни сохранится.

Красноярский портал приводит данные, что с начала сезона на ликвидацию лесных пожаров потратили 998 млн рублей. Большая часть средств — из краевого бюджета.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае 26 июля действуют более 170 лесных пожаров на общей площади более 900 тыс. га.

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Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности правительства РФ рекомендовала Красноярскому краю «реализовать ряд практических мер для стабилизации лесопожарной обстановки».