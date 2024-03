Лондон, 26 июля, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Смех, радость и гулянья — не те слова, с которыми обычно ассоциируется кончина близких, но в последние годы праздничные похороны становятся всё более распространенным трендом в мире ритуальных услуг Великобритании, и движение в этом направлении необходимо поддерживать, пишет Эрика Бьюист в статье для британского издания The Guardian.

По ее словам, такая практика стала столь распространенной, что когда ее коллега Колин Бразье написал в Spectator, что ему пришлось вежливо попросить своих друзей «оставить свои гавайские рубашки и розовые гелиевые шары дома» и надеть черное на похороны его жены, это стало новостью.

«Ношение черного дает людям разрешение на то, чтобы скорбеть», — написал он в своей статье.

«Если видите, как кто-то в черном костюме и галстуке плачет у бара, сразу понятно, почему», — добавил он.

Бьюист отмечает, что понимает «тягу к строгости викторианского ритуала», который сразу дает понять, что человек скорбит. Тем не менее, подчеркивает журналистка, если бы ей пришлось выбирать, она бы неизменно выбирала «праздничные похороны».

«Традиционалисты могут утверждать, что ношение ярких цветов превращает смерть в банальность», — пишет она.

«Я согласна. В том, на мой взгляд, и смысл. Мы не хотим превращать в банальность утрату, но почему бы не поступить так же со смертью», — добавила она, призвав в неприличных выражениях послать смерть «к черту».

Она, настаивает Бьюист, побеждает каждый раз и поэтому не заслуживает человеческого уважения.

«Смерть лишает нас самооценки, нашей индивидуальности. Мы тратим жизнь на то, чтобы, придавая себе культурную значимость, отрицать, что мы лишь млекопитающие, ползающие по лику Земли», — подчеркивает Бьюист.

«Мы развиваем вкусы, мнения, предпочтения и страсти, создаем искусство и называем здания, детей и звезды в честь себя», — продолжает она.

После смерти люди всего этого лишаются, утверждает британская журналистка, отмечая, почившие становятся подобно «любому зверю, любому насекомому, любому скончавшемуся микробу», поэтому-то о мертвых «не говорят плохого» — их не хотят «бить тогда, когда они уже под землей». При должном же проведении праздничные похороны могут также помочь детям справиться с их скорбью.

«Мы проецируем огромную часть наших страхов смерти и горе на детей», — продолжает она.

Бьюист, которая пишет книгу о праздничных фестивалях смерти по всему миру, приводит примеры Мексики, частей Индонезии и Мадагаскара, где совсем иное, нежели на Западе, отношение к смерти. Если же цель в том, чтобы, как написал автор книги «Как не быть мальчиком» (How Not to Be a Boy) комик Роберт Уэбб, любовь «обесценила победу смерти», проведение «праздничных похорон» поможет добиться этого.

Отметим, высказанное британской журналисткой отношение к устоявшимся в западном мире ритуальным традициям заставляет задуматься о прекрасном новом мире, изображенным английским писателем Олдосом Хаксли в одноименном романе-антиутопии. В мире фундаментального неравенства людей молодому поколению прививают не только сексуальную свободу, но и так называемые «смертонавыки». «Смертовоспитание начинается с полутора лет. Каждый малыш дважды в неделю проводит утро в Умиральнице. Там его ожидают самые интересные игрушки и шоколадные пирожные. Ребенок приучается воспринимать умирание, смерть как нечто само собою разумеющееся».