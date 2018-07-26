Москва, 26 июля, 2018, 12:39 — ИА Регнум. В России потребители всё чаще прибегают к помощи потребительских кредитов для того, чтобы оформить ипотеку. Так, во втором квартале 2018 года 4,4 тысячи займов могли быть использованы для полного или частичного формирования первоначального взноса по ипотеке. Об этом свидетельствуют данные исследования бюро кредитных историй «Эквифакс». Для сравнения: в первом квартале показатель составлял 3,4 тысячи потребительских кредитов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

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Отмечается, что подсчёты актуальны для кредитов свыше 100 тысяч рублей. Эксперты бюро отмечают, что тот же клиент после получения потребкредита в течение трёх месяцев оформлял ипотеку в другом финансовом учреждении.

Как отметил заместитель председателя Центробанка Василий Позднышев, слова которого цитирует «Российская газета», ситуация с взрывным ростом объёмов необеспеченного кредитования под ипотеку чревата рисками.

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Как сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2018 года, по данным Национального бюро кредитных историй, доля превышающих 500 тыс. рублей займов увеличилась на 37%. Чаще всего жители России берут в долг, чтобы обустроить квартиры, оплатить образование или услуги фитнес-клубов. Всего за три месяца было выдано 387,5 тыс. крупных кредитов. При этом небольшие кредиты стали менее востребованными — количество займов менее 30 тыс. рублей сократилось на 31,1%.