Симферополь, 26 июля, 2018, 12:37 — ИА Регнум. После запуска железнодорожного сообщения с материковой частью России, Крымский полуостров сможет стать круглогодичным курортом. Такое мнение 26 июля на пресс-конференции в Симферополе высказал глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета РК Алексей Черняк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Приморская трасса

«Наша задача — сделать так, чтобы курорты полуострова работали круглый год. И выполнить мы её сможем после полноценного запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года Крым посетило на 800 с лишним тысяч туристов больше, чем в 2017 году — 3 миллиона 281 тысяча человек, при этом по мосту через Керченский пролив в обе стороны проехало 1 миллион 139 тысяч автомобилей.