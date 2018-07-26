Калуга, 26 июля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. В Калуге пенсионеры включились в охрану общественного порядка, организовав отряд добровольной народной дружины «Ольговские ветераны». Об этом 26 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела калужского областного управления МВД России Наталья Горохова.

40.мвд.рф Активисты добровольной народной дружины «Ольговские ветераны»

По её словам, отряд «Ольговские ветераны», куда входят местные пенсионеры, ежедневно патрулирует микрорайон Ольговка. Пожилые дружинники — один из активных действующих отрядов в регионе. В состав дружины на текущий момент входят более 10 пенсионеров в возрасте от 65 до 85 лет.

История калужских дружинников началась в 2013 году, когда ветеранское объединение лишилось помещения, которое оно занимало ранее. Пенсионеров временно приютили в комнате добровольной народной дружины при отделе полиции «Ольговка». Таким образом, находясь бок о бок с сотрудниками полиции, происходил естественный обмен информацией, связанный с полицейской хроникой микрорайона. В итоге пенсионеры во главе с калужской активисткой Надеждой Шилиной вызвались помочь в борьбе с нарушителями, официально оформив новый добровольный отряд.

Дружинники совершают обход придворовых территорий Ольговки. В обязанности пенсионеров не входит задержание правонарушителей или препятствование им, пенсионеры лишь проводят воспитательные беседы или сообщают о проблеме правоохранителям. Численность отряда на протяжении нескольких лет постоянно варьировалась, порой доходила до 16 человек. Изначально отряд общественников состоял из одних только женщин, а со временем к ним присоединились и мужчины.

Напомним, на территории Калужской области действуют 59 добровольных отрядов по охране правопорядка, в которых состоят 1124 человек. Среди них немало людей старшего возраста. Дружинники регулярно привлекаются к проведению общественно-массовых и рейдовых мероприятий. В 2018 году при участии дружинников пресекли 564 административных правонарушения и задержали 61 нарушителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Северной Осетии зарегистрировано порядка 19 добровольных народных дружин (ДНД), в которых числится 900 человек. Дружинники вместе с участковыми инспекторами полиции и сотрудниками патрульно-постовой службы поддерживают общественный порядок на центральных улицах города Владикавказа, в местах массового пребывания граждан — в частности на рынках, набережных зонах отдыха и парках. Помимо оказания помощи правоохранительным органам, народные дружины задействованы в борьбе с несанкционированной уличной торговлей, проверке паспортного режима, участвуют в специальных рейдах по выявлению несовершеннолетних правонарушителей.