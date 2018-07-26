Казань, 26 июля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований АО «Казанский завод синтетического каучука» к госкорпорации «Внешэкономбанка» о признании недействительным договора поручительства от 18 июня 2014 года. Этим договором АО поручилось по кредиту, выданному корпорацией АО «КЗСК-Силикон», созданному на базе завода для строительства отдельного промышленного производства метилхлорсиланов. Проект из-за удорожания не был реализован, а обе компании из Казани находятся на разных этапах банкротства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Aleksandr311 Казанский завод синтетического каучука

Напомним, амбициозный проект начали реализовывать в 2010 году. На базе КЗСК было создано новое юрлицо — АО «КЗСК-Силикон», в состав акционеров которого вошло правительство РФ с долей свыше 48%. Строительство было начато на кредитные средства. Так, ВЭБ 8 июня 2014 года заключил с новым АО кредитный договор о выделении в форме кредитной линии 7,8 млрд рублей, но в рамках реализации проекта перечислил «лишь 3 258 693 870 руб. 54 коп., которые были использованы АО «КЗСК-Силикон» на строительство объектов и закупку оборудования».

Из-за разногласий по стоимости строительства госкорпорация приостановила финансирование в 2016 году и «с учетом того, что кредитная линия, открытая ответчиком, являлась единственным источником средств, за счет которых должны были производиться расчеты с подрядными организациями и поставщиками оборудования, прекращение финансирования привело к остановке строительства и срыву сроков запуска завода».

Позднее «надзорная компания ВЭБ-Инжиниринг, уполномоченная ответчиком на осуществление финансово-технического надзора за проектом, не выявила «необоснованного внесения изменений в проектную документацию, повлиявших на увеличение сметной стоимости строительства». Между тем финансирование проекта госкорпорацией не возобновилось, и у АО «КЗСК-Силикон» начались проблемы — невыплаты по госконтрактам подрядчикам. В итоге один из них — ООО «Метар Инжиниринг» обратился с иском в суд, требуя признать «КЗСК-Силикон» банкротом. Требование было удовлетворено, и на сегодня компания находится под конкурсным производством. Банк «Спурт», чьё руководство в лице Евгении Даутовой владело существенной долей в КЗСК, пострадал от участия в софинансировании химического проекта. На сегодня банк является банкротом и уже задолжал своим кредиторам более 12 млрд рублей. Пострадало и АО КЗСК, на базе которого создавалось новое АО — в отношении него введено наблюдение, но стратегическое предприятие решено спасать силами госкорпорации «Ростех» и Минпромторга РФ.

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На июль 2018 года в реестр кредиторов АО «КЗСК-Силикон» внесены требования на 3,864 млрд рублей. А один из подрядчиков требует привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих АО лиц, а точнее Казанский завод синтетического каучука, вменив ему долги свыше 4,433 млрд рублей. Это требование будет рассмотрено 15 августа 2018 года.

24 июля 2018 года в суд поступило заявление от малоизвестной строительной фирмы «Балкыш», чей единственный участник — Рашит Сафин. ООО готово выплатить все многомиллиардные долги АО «КЗСК-Силикон», суд рассмотрит данное заявление 9 августа 2018 года, после чего, в случае положительного решения, у компании будет 20 дней на исполнение взятых обязательств. В случае удовлетворения требований всех кредиторов производство по банкротному делу будет прекращено.

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Именно ВЭБ на сегодня является основным кредитором АО «КЗСК-Силикон». 28 марта 2018 года АО «Казанский завод синтетического каучука» подал иск в попытке расторгнуть договор поручительства по кредиту, обосновав тем, что действия займодателя (приостановка финансирования проекта по выданному кредиту) были «нарушающими условия договора и ведущими к злоупотреблению правом».

Финансирование возобновлено не было, а 4 августа 2017 года в адрес завода поступило письмо от ВЭБ «об объявлении задолженности АО «КЗСК-Силикон» срочной к платежу в соответствии с договором поручительства» и «предложено в течение трёх рабочих дней выплатить денежные средства в размере 3 761 172 137 руб. 05 коп».

На это КЗСК 21 августа ответил просьбой пересмотреть условия кредитования, договоры поручительства, залога, касающиеся сроков и условий данных договоров для переноса графика начала погашения кредита. Ответа на указанное письмо истцу не предоставлено, поэтому он и обратился в суд, требуя расторгнуть договор поручительства.

Суд заслушал стороны и вынес вердикт — в иске отказать.

«Представитель ответчика, возражая против удовлетворения исковых требований, указал, что финансирование было приостановлено не в феврале, а в сентябре 2016 года, что подтверждается соответствующими выписками по счету заемщика. Внешэкономбанк был не единственным инвестором заемщика, что подтверждается судебными актами, вступившими в законную силу. При этом оснований для пересмотра условий договора поручительства не имеется, поскольку истец был полностью ознакомлен как с кредитным соглашением, так и с финансовой ситуацией заемщика, поскольку учредителем истца и третьего лица является одно лицо», — отмечается в определении суда.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.