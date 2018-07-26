ДНР, 30 марта, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Российские десантники из состава группировки войск «Юг» нанесли беспилотниками более 40 ударов по позициям ВСУ на артёмовском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки десантники нанесли более 40 ударов FPV-дронами по объектам ВСУ, уничтожив большое количество личного состава и техники», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что расчёты разведчиков-десантников из Иваново и Костромы получили задание на уничтожение блиндажей противника с личным составом ВСУ в опорных пунктах. Затем выдвинулись в указанный район.

Расчёты БПЛА действовали двумя группами. Одни запускали FPV-дроны, чтобы отработать по целям, другие с помощью беспилотника-разведчика корректировали полёты дронов для более точного наведения на цель, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, российские разработчики создали FPV-дрон «Джокер-10», способный в течение месяца находиться в засаде, ожидая дистанционного включения. Его уже начали применять в зоне спецоперации. Пилот дистанционно включает дрон, который способен ожидать старта до одной недели в зимнее время, а летом — до месяца. При этом беспилотнику не страшны погодные условия, он будет ждать команды на старт. В пассивном режиме от дрона практически не исходит радиоизлучения и поэтому его крайне сложно обнаружить. При попадании к противнику беспилотник взрывается, пояснил разработчик.

Управляемые российскими операторами FPV-дроны «Джокер» в зоне спецоперации заставили сдаться в плен сразу 60 украинских боевиков.

Для безопасности операторов FPV-дронов российской армии разработчики создали обманную систему защиты «Лодырь». Она имитирует расчёт беспилотников, серьёзно усложняя для ВСУ поиски реальных целей.