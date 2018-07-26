Ярославль, 26 июля, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Бывший член Совета Федерации от Ярославской области стал жертвой мошенников, предлагавших ему за деньги содействовать назначению его губернатором региона. Об этом сообщает «Коммерсант».

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По сведениям источников издания, группа аферистов на протяжении нескольких лет выманивала крупные суммы у бывшего заместителя губернатора и бывшего члена Совета Федерации от Ярославской области. Несколько лет назад после очередной смены власти в Ярославле потерпевший ушел в отставку, но хотел вернуть себе влияние.

В числе аферистов, по данным «Коммерсанта» был бывший первый заместитель главы МЧС генерал-полковник Сергей Шляков. Что же касается «покупателя» должности, то под описанные изданием параметры подходит лишь один человек — Юрий Удалов. Удалов был заместителем губернатора — руководителем представительства правительства Ярославской области при правительстве РФ при губернаторе Сергее Вахрукове. В 2011—2012 годах был делегирован Сергеем Вахруковым в Совет Федерации, а после назначения Сергея Ястребова покинул эту должность (вместо него был назначен Виктор Рогоцкий).

Поскольку ни Шляков, ни другие фигуранты этого дела реально не могли повлиять на вопрос назначения губернатора Ярославской области, то их действия квалифицируются как мошенничество.