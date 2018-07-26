Пермь, 26 июля, 2018, 11:52 — ИА Регнум. В Пермском крае с 1 августа повысится тариф на газ для населения. Рост составит 4,2%.

(сс)GDJ Газ

Согласно постановлению региональной службы по тарифам Пермского края, за 1 кубометр газа, использованный для приготовления пищи или нагрев воды, придётся платить 5,71 рубля (с учётом НДС). Сейчас тариф составляет 5,48 рубля.

За кубометр газа, использованный для отопления, тариф составит 4,83 рубля против 4,64 рубля, которые действуют на сегодняшний день.

Стоит отметить, что практически все тарифы на услуги ЖКХ в Прикамье выросли с 1 июля. Постановление о росте тарифа на газ — уже второе по счёту за лето. Планировалось, что газ для населения подорожает с 1 июля, однако впоследствии первое постановление отменили, а тариф заморозили на месяц. Тогда в Региональной службе по тарифам пояснили, что произошла техническая ошибка.

Для повышения тарифа на газ ждали поправки в указ губернатора об утверждении предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Индексация может составлять 4% и иметь региональную надбавку, именно её устанавливают главы субъектов России. За её счет содержится внедряет инвестпроекты компания, реализующая населению газ, сообщает издание «Коммерсантъ».