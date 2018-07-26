Красноярск, 26 июля, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Красноярскому краю необходимо «реализовать ряд практических мер для стабилизации лесопожарной обстановки». Такую рекомендацию регион получил от комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (КЧС) правительства РФ.

Пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России Глава МЧС России Евгений Зиничев (слева) и врио губернатора Красноярского края Александр Усс

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 26 июля, в Сибирском региональном центре МЧС России, рабочая группа КЧС во главе с главой МЧС Евгением Зиничевым, отработав в Красноярске, вынесла решение по оперативной ситуации в регионе.

Примечательно, что специалисты даже нашли один позитивный момент. Они сделали вывод, что в лесные пожары в Красноярском крае не угрожают населённым пунктам. В то же время на КЧС прозвучало, что жители региона страдают от задымлённости и запаха гари.

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По словам местных лесников, основная причина пожаров — неосторожное обращение населения с огнём, а также экономическая деятельность. Власти края в качестве причины также называют грозы.

«Внимание надо обратить на экономическую деятельность, в том числе лесозаготовительную, так как причины пожаров кроются во многом там. Наша задача — это защита населённых пунктов», — высказался Евгений Зиничев.

Власти края доложили, что задействованная в тушении группировка сил и техники достаточна для того, чтобы защитить населённые пункты и объекты экономики.

«Однако, вся практика пожаротушения показывает, что только человеческими ресурсами, без помощи «небесной канцелярии», справиться с огнём в лесах практически невозможно», — говорится в сообщении Сибирского регионального центра МЧС.

Спасатели также добавляют: чтобы не допустить пожаров в принципе, необходима «широкомасштабная профилактическая работа». Врио губернатора Красноярского края Александр Усс в ответ подчеркнул, что профилактические меры принимаются своевременно, в том числе в отношении лесозаготовителей. Однако в лесах края ежедневно фиксируются порядка 20 новых возгораний, а значит профилактической работе нужно уделять больше внимания.

Напомним, по данным МЧС, 26 июля в Красноярском крае действуют более 170 лесных пожаров на общей площади почти в миллион га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля в авиационной зоне зарегистрировано 44 лесных пожара на площади 10,2 тыс. га. В зоне контроля — 131 пожар на площади 908,7 тыс. га.

Что касается пожаров в зоне контроля, согласно законодательству, власти имеют право их не тушить, ссылаясь на то, что эти возгорания не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превышают вред, который может быть ими причинён.