Москва, 26 июля, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Пакет законов, устанавливающих правила для работы международных компаний в специальных административных районах (САР) в РФ, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Речь идет о создании внутри РФ аналога зарубежных офшоров — САРов — и правилах регистрирования компаний в них. Появятся такие зоны на двух островах РФ — Октябрьском в Калининградской области и Русский в Приморском крае.

Так, регистрироваться в САРах смогут только иностранные компании. При регистрации в САР они получают статус международной компании, но при условии, что они работают в нескольких странах, в том числе и в РФ. Таким образом, компании российских бизнесменов, зарегистрированные в других юрисдикциях и, в частности, в офшорах, смогут перерегистрироваться в национальных офшорах РФ. Зарегистрировать компанию они смогут за один день.

Участники САР получат налоговые и валютные льготы. Так, доходы, полученные в виде дивидендов, а также по доходам от реализации акций не будут облагаться налогами. Ставка налога на доходы в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний составит 5%. При этом на участников САР также будут распространяться льготные ставки по налогу на прибыль. Кроме того, компании, зарегистрированные в «российских офшорах», смогут проводить платежи и переводы с помощью счетов, открытых в иностранных банках.

Компании, получившие статус участников САР, должны будут инвестировать в проекты на территории РФ. Правила и нормы таких вложений пропишет правительство РФ, однако минимальный размер вложений таких компаний в экономику РФ должен составлять не менее 50 млн рублей в полгода.