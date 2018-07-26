Чита, 26 июля, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Переувлажнённая дождями и грунтовыми водами почва сильно осложнила дорожную обстановку в тонущем Забайкалье. В частности, не исключено, что ЧП с обвалом единственной дороги, ведущей в читинский спорткомплекс «Высокогорье», может повториться. Такое опасение сегодня, 26 июля, на заседании чрезвычайной комиссии высказал первый зампред правительства края Александр Кулаков.

Цитата с сайта Заб.ру Обручившийся участок дороги, которая ведёт к СК «Высокогорье»

«Там (на территории спорткомплекса, прим. ИА REGNUM ) остались сотрудники Минспорта. Надо взять ситуацию под особый контроль. Они сейчас будут выходить через гору, а там вода идет. Возможен второй сход. Надо проверить маршрут», — сказал Александр Кулаков, слова которого цитирует «Заб.ру».

Как уже сообщало ИА REGNUM, вследствие наводнения, начавшегося в Забайкалье 8 июля, в регионе подтоплены сотни домов и приусадебных участков, пострадавшими стали более шести тысяч человек.

После месяца дождей вышедшие из берегов реки снесли десятки мостов и разрушили более ста километров дорог. Накануне, 25 июля, из-за сошедшего с горы селя пришлось перекрывать федеральную трассу «Амур» под Читой. Когда же повреждённый участок трассы был расчищен, случилось новое ЧП — скопившиеся грунтовые воды снесли ограждение. В регионе действует режим ЧС.