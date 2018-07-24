Москва, 26 июля, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на регулирование сноса самовольных построек, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

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Так, уточняется понятие «самовольная постройка». Согласно принятому закону, постройка может быть признана самовольной, только если нарушены требования, установленные на момент начала ее создания и действующие на момент выявления самовольного строительства.

Если собственник объекта не знал и не мог о действии установленных ограничений по использованию земельного участка (например, о нарушении расстояний до трубопроводов), действовал добросовестно, осуществляя строительство, получил необходимые разрешения, при этом в публичном доступе (в ЕГРН) сведений о зоне нет — тогда объект не будет являться «самовольной постройкой». Таким образом, защищаются добросовестные приобретатели, отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

В отношении постройки, признанной самовольной, вводится механизм приведения ее в соответствие с установленными требованиями. Предлагается два метода — либо на основании решения органа местного самоуправления (МСУ), если объект находится в охранной зоне или нет разрешения на строительство, нет правоустанавливающих документов, либо на основании решения суда. На это отводится срок от 6 месяцев до 3 лет. После прохождения всех процедур возможно оформление постройки в собственность.

Принятым законом в качестве мер противодействия недобросовестным застройщикам закон предусматривает механизм принудительного изъятия земельного участка у собственника, который не исполнил требование о сносе самовольной постройки в установленный срок.