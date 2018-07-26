Ярославль, 26 июля, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Заволжский суд Ярославля своим решением задержал до 20 сентября младшего инспектора колонии Дмитрия Соловьева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь областного суда Наталья Сарбунова.

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Дмитрий Соловьев стал седьмым задержанным по делу о пытках в ИК-1.

Накануне Заволжский суд Ярославля арестовал пятерых сотрудников: Сергея Ефремова, Максима Яблокова, Сергея Драчева, Игоря Богданова, Алексея Бровкина. Они были арестованы на 2 месяца. Заместителю начальника исправительной колонии № 1 Ивану Калашникову суд продлил срок задержания на 72 часа, чтобы следствие представило более убедительные доказательства соучастия офицера в преступлении.