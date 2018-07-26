Йоханнесбург, ЮАР, 26 июля, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Президент РФ прибыл в Южно-Африканскую Республику, где сегодня, 26 июля, стартовал юбилейный саммит БРИКС. Самолёт главы государства приземлился в главном аэропорту республики. Как сообщается на сайте Кремля, планируется, что в ходе рабочих заседаний саммита главы Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки рассмотрят состояние и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС на различных направлениях.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Также стороны намерены обсудить актуальные вопросы мировой и региональной повестки дня, включая тему противодействия современным вызовам и угрозам. Программой саммита предусмотрена и отдельная встреча лидеров БРИКС с приглашёнными руководителями африканских и других государств.

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«Запланировано проведение ряда двусторонних бесед Владимира Путина с участвующими в саммите главами государств и правительств», — уточнили в пресс-службе Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, десятый саммит лидеров стран БРИКС стартовал сегодня, 26 июля, в Йоханнесбурге (ЮАР). Планируется, что в ходе рабочего заседания президент России Владимир Путин проинформирует коллег о результатах своих недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.