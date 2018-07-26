Москва, 26 июля, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Закон о создании на двух островах в России аналогов иностранных офшоров Госдума приняла в третьем, итоговом чтении 26 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Российские офшоры» будут называться специальными административными районами, или САРами. Они расположатся на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области. На этих островах будут действовать особые правила для ведения бизнеса. Так, перерегистрировать компанию из другой юрисдикции на российских островах можно будет за один день, а налоги на доходы, которые компания получала за пределами РФ, можно будет не уплачивать.

Как уточнили депутаты в ходе рассмотрения законопроекта, регистрировать в САРах можно будет только иностранные компании. Между тем, как заявляли авторы законопроекта в ходе рассмотрения его в первом чтении, создание САРов позволит перевести подсанкционные компании в российскую юрисдикцию из иностранных офшорных зон. Таким образом, компании РФ, зарегистрированные в офшорах и подпавшие под санкции, смогут в один день перерегистрироваться в САРах и пользоваться налоговыми преференциями, избегая санкций.

При этом особо отмечается, что на территории САР не могут быть зарегистрированы банки и некредитные организации.

«Зачем нам идти отдельной дорогой и не применять этот инструмент?» — рассуждает депутат Госдумы Александр Пятикоп («Единая Россия»).