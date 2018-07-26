Москва, 26 июля, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Госдума в осеннюю сессию намерена принять закон, направленный на совершенствование деятельности федерального государственного пожарного надзора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

(сс)Andrew Shiva Пожарная безопасность

В Госдуму внесен законопроект по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора. Подготовкой занималась депутатская рабочая группа, созданная после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове по поручению Володина.

«В Государственную думу внесен законопроект по усилению пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Его внесли депутаты от всех фракций. Это результат нашей совместной работы, нашей реакции на ту страшную трагедию, которая случилась в марте в Кемерове. Подобное не должно повторяться, поэтому уже в осеннюю сессию мы намерены принять данную законодательную инициативу», — сказал Володин.

Законодательная инициатива носит комплексный характер, отметил парламентарий, она содержит предложения по обязательному участию органов государственного пожарного надзора на всех этапах строительства, приема в эксплуатацию торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и иных объектов.

«Законопроект определяет, что также граждане вправе участвовать в осуществлении общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций», — отметил спикер Госдумы.

Напомним, 28 марта была создана рабочая группа Госдумы по обобщению и анализу законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектов массового пребывания людей и подготовке законодательных предложений по повышению уровня противопожарной защищенности таких объектов.

Авторами соответствующего законопроекта стали заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, главы комитетов по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко совместно с депутатами от всех четырех фракций.