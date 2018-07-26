Санкт-Петербург, 26 июля, 2018, 11:20 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Кронштадте сегодня, 26 июля, проходит генеральная репетиция Главного военно-морского парада. Ею руководит министр обороны России Сергей Шойгу, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Вынос знамени

Главный военно-морской парад состоится в воскресенье, 29 июля, в День Военно-морского флота.

Дарья Драй ИА REGNUM Парад военных кораблей в акватории Невы на генеральной репетиции Дня ВМФ

В генеральной репетиции, которая началась в 11:00 и продлится два часа, принимают участие свыше четырёх тысяч военнослужащих, около 40 боевых кораблей и подводных лодок, 38 самолетов и вертолетов морской авиации. В репетиции участвуют представители всех флотов ВМФ России и Каспийской флотилии.

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

Парад и его репетиция пройдут на Неве и на рейде Кронштадта. Для проведения репетиции в центре Петербурга развели четыре моста через Неву и перекрыли несколько прилегающих к ним набережных и улиц.

Дарья Драй ИА REGNUM Разведенный Дворцовый мост на генеральной репетиции Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

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«В кильватерном парадном строю в акватории Невы и на Кронштадтском рейде пройдут тактические группы боевых кораблей и катеров современных проектов», — отметили в Минобороны России.

Дарья Драй ИА REGNUM Парад военных кораблей в акватории Невы на генеральной репетиции Дня ВМФ

Крупные океанские корабли будут представлены в Кронштадте — Нева для них слишком мала. В их числе — ракетный крейсер «Маршал Устинов» и атомный подводный крейсер «Орёл».

Дарья Драй ИА REGNUM Парад военных кораблей в акватории Невы на генеральной репетиции Дня ВМФ

Дарья Драй ИА REGNUM Корабль «Александр Обухов» в акватории Невы на генеральной репетиции Дня ВМФ

Самолёты и вертолёты морской авиации осуществят пролёт над Кронштадтом и Санкт-Петербургом.

Одновременно генеральные репетиции парадов ко Дню ВМФ состоятся в главных базах Тихоокеанского, Балтийского, Северного и Черноморского флотов.

Дарья Драй ИА REGNUM Флоту России — Слава!