Пермь, 26 июля, 2018, 11:09 — ИА Регнум. В Перми утром 26 июля возник крупный пожар на предприятии «Нефтехимик». Столб чёрного дыма и пламя видели жители из разных частей города. В соцсетях пользователи публикуют фотографии, на которых запечатлён пожар, а также сообщают о хлопках и прибытии реанимационных автомобилей скорой помощи.

AJEL Пожар

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Пермскому краю, информация о возгорании поступила дежурному в 11:10 местного времени (10:10 мск). Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В 12:15 площадь горения локализована. В тушении задействовано 26 единиц техники и 70 человек.

Местные информресурсы сообщают, что горят склады с нефтепродуктами. Предприятие, где произошёл пожар, находится рядом с пороховым заводом.