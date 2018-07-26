Ярославль, 26 июля, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Туроператоры отмечают снижение интереса туристов к маршруту «Золотое кольцо» в 2018 году. Об этом сообщает ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии RATA-news.

Ярославль

Опрошенные изданием представители туроператоров сказали, что в 2017 году спад составил 15−20% по сравнению с показателями 2016 года, тенденция сохраняется и в сезон 2018 года. В основном спад связывают с отсутствием новых интересных предложений и развитием альтернативных туристических маршрутов.

С этой статистикой не согласны ярославские власти. По мнению регионального департамента туризма, только за пять месяцев текущего года турпоток в регион вырос на 45%, область посетили 1 млн 84 тыс туристов.

Похожую статистику власти региона обнародовали и по итогам 2017 года, объясняя, что растет число туристов, которые не пользуются услугами туристических агентств. Из девяти городов маршрута четыре находятся в Ярославской области.