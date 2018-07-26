Тула, 26 июля, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Работы по сносу самостроев в Туле, на территории поселка Плеханово и села Хрущево, проводятся 26 июля. Под снос попали те дома, на которые у хозяев отсутствуют документы.

Лошадь. Цыганский табор. Открытка автор Попп

В общей сложности на 26 июля был запланирован демонтаж 28 строений. Однако, сообщило ИА «Тульские новости», жители цыганского табора (а именно они преимущественно являлись владельцами самостроев) накануне, в том числе и ночью, самостоятельно разобрали часть построек.

Сообщается также, что жителям домов, отправленных под снос, предложили варианты временного размещения, однако никто предложением не воспользовался.

Как сообщало ИА REGNUM, тульский поселок Плеханово получил всероссийскую известность в марте 2016 года. Тогда попытка несанкционированно подключить дом к газопроводу привела к тому, что без тепла и газа остался весь поселок. Когда же на место приехали специалисты газовой службы, чтобы ликвидировать аварию, их встретили возмущенные члены цыганской общины. В поселок прибыл ОМОН, несколько человек задержали. Тогда же стало известно, что более сотни строений на территории поселка являются незаконными. Был создан координационный штаб, проблему обсудили с представителями диаспоры, конфликт удалось урегулировать. В 2016 году, например, в течение полутора месяцев снесли более сотни самостроев.