Москва, 26 июля, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Закон о новом порядке получения и хранения кредитных историй граждан РФ, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Теперь в законе будут четко прописаны правила удаленной идентификации клиентов. В частности, речь идет о нормах использования электронной подписи при оформлении кредитов онлайн. Так, клиенты банка могут удаленно согласовывать документы, которые дадут банку доступ к данным гражданина в Бюро кредитных историй.

При этом закон упрощает доступ банков к кредитной истории граждан в целом. Теперь у кредитных организаций будет полгода для того, чтобы воспользоваться данными из Бюро кредитных историй (а не два месяца как сейчас). Однако хранить кредитную граждан банк теперь сможет три года, а не пять лет, как сейчас.

Кроме того, закон разрешает филиалам российских банков в других странах не отправлять данные о кредитных историях своих клиентов в главный офис банка в РФ. Это станет возможным только в случае, если предоставление данных о клиентах банка противоречит закону страны, в которой находится филиал банка.