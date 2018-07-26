Владимир, 26 июля, 2018, 11:06 — ИА Регнум. На пост губернатора Владимирской области, выборы которого состоятся 9 сентября, осталось шесть претендентов. 25 июля завершился этап сбора подписей местных депутатов для преодоления муниципального фильтра. Необходимое количество подписей представили шесть кандидатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Так, вечером 25 июля избирком Владимирской области принял документы у представителя «Единой России» Светланы Орловой, кандидата от КПРФ Максима Шевченко, Ивана Алтухова, который баллотируется от «Коммунистической партии социальной справедливости», Сергея Бирюкова («Справедливая Россия»), Владимира Сипягина (ЛДПР) и Сергея Глумова («Патриоты России», сообщил портал «Зебра ТВ». Теперь избирком должен проверить подписи на предмет действительности и принять решение о регистрации кандидатов.

Таким образом, из предвыборной гонки выпал представитель партии «Народ против коррупции» Александр Леонтьев, который не смог собрать необходимое количество подписей.

Напомним, что выборы губернатора Владимирской области должны состояться 9 сентября. Изначально в избирком документы для выдвижения представили восемь человек. 23 июля представитель партии «Гражданская инициатива» Олег Павлецов написал заявление об отказе участвовать в выборах по личным обстоятельствам.