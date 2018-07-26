Ярославль, 26 июля, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Вопрос о дальнейшей судьбе Петропавловского парка в Ярославле обсудили в рамках межведомственного совещания в региональном департаменте охраны объектов культурного наследия, сообщили в правительстве области.

Yarregion.ru Петропавловский парк

Директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев отметил, что вопрос этот крайне сложный, так как существует целый клубок противоречий и наслаивающихся друг на друга разногласий:

«Имеет место невыполнение обязательств как арендатором, так и арендодателем. Несвоевременно приняты решения по переводу части объектов культурного наследия из жилого в нежилой фонд. Существуют проблемы в связи с принятием решения о сохранении спортивно-развлекательной функции стадиона. Во-первых, он находится рядом с Петропавловским храмом. Во-вторых, действуют обременения, возникшие после 2007 года, не позволяющие реализовать разработанный ранее проект. Кроме того, отсутствует решение по компенсации понесенных затрат ООО «ГИЛСИ», в том числе на устройство объездной дороги. Принятие этого объекта на баланс мэрией Ярославля тоже под вопросом», — пояснил он.

Здания на территории парка находятся в федеральной собственности и в оперативном управлении МТУ Росимущества, при этом ремонтно-реставрационная деятельность и консервация объектов не проводятся.

«Еще в 2016 году были направлены предписания в адрес МТУ Росимущества с требованием о завершения работ в конце 2018 года. Тем не менее на данный момент процесс не идет, проектная документация не разработана, соответствующие разрешения в департаменте не получены. С учетом объема работ выполнить их за оставшиеся полгода не представляется возможным. В связи с бездействием собственника мы, не дожидаясь конца года, направили документы в прокуратуру и МВД. Надеемся, что привлечение силовых структур поможет пользователю изыскать средства на выполнение ремонтно-реставрационных работ», — рассказал Александр Филяев.

Участники совещания пришли к выводу, что территорию парка необходимо рассматривать в комплексе с территорией Красноперекопского района. В таком случае в рамках общего проекта планировки можно будет найти инвестора, который сможет выполнить работы по восстановлению Петропавловского парка. Сейчас важно привести в порядок территорию, очистить пруды, восстановить дренажные системы.

По итогам мероприятия принято решение о разработке дорожной карты по восстановлению парка, в которой будут обозначены все мероприятия по возрождению объекта культурного наследия.