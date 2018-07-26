Москва, 26 июля, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Во всех регионах России в июне рост цен в годовом выражении не превысил 4%. Об этом свидетельствуют данные «Картины инфляции» Минэкономразвития, опубликованные на официальном сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

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Так, за первый месяц лета цены на продовольственные товары выросли на 0,6% после майской дефляции. Поясняется, что это было связано с ценовой ситуацией на рынке плодоовощной продукции: в июне цены на неё сохранились на уровне предыдущего месяца. А вот рост цен на непродовольственные товары в июне замедлился до 0,5%

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При этом эксперты допустили возможность дефляции в августе, однако она будет слабее, чем в 2017 году. К концу 2018 года увеличение стоимости товаров и услуг ускорится, но не превысит цели Центробанка в 4%.

Добавим, что в пятерку лидеров с самой низкой инфляцией вошли Дагестан (0,2%), Ростовская и Тверская области (0,6%), Крым (0,7%) и Омская область (0,8%). Ещё один субъект СКФО — Ингушетия — оказался в антилидерах. В республике зафиксирован самый высокий рост цен — на 3,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов Банка России, в июле месячная инфляция составит 0,2—0,4%. При этом на конец 2018 года инфляция может составить 3,5−4%. В 2019 году, по прогнозу регулятора, этот показатель будет равен 4−4,5%.