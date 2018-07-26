Москва, 26 июля, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Говоря о взаимной любви США и Евросоюза (читай Западной Европы), президент США Дональд Трамп, конечно, несколько украсил реальное положение. Любовь есть, но она не взаимная, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

(сс) @realDonaldTrump Дональд Трамп и Жан-Клод Юнкер

Ранее Трамп в своем Twitter написал, что отношения ЕС и США можно назвать любовью. Так он прокомментировал снимок со своей встречи в Белом доме с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером 25 июля.

В США действительно любят Европу. Чем более высокий культурный уровень у американца, тем больше он влюблён в старый континент. Эта любовь и культурная зависимость были всегда, но в первой половине XX века значительно возросли. Они подробно описаны ведущими американскими и европейскими писателями.

С этой зависимостью всё понятно: как говорил один мой знакомый англичанин: «Зря американцы выиграли войну за независимость. Если бы они её проиграли, у них была бы, во-первых, История с большой буквы и, во-вторых, — культура».

У европейцев к американцам чувства смешанные. Они для них свои, но не совсем. А в последние десятилетия своим нахрапом вообще, по-моему, старых европейцев от себя отпугнули. И эти опаску и неприязнь уже не снять ни деньгами, ни ядерным «зонтиком».

Мнения современных восточноевропейских элит в обсуждаемом контексте не в счёт, поскольку в случае с ними политический интерес превалирует настолько, что с точки зрения европейской культурной традиции это стало просто неприличным.

Что же касается собственно поцелуя Дональда Трампа и Жан-Клода Юнкера, запечатлённого на страничке президента США в Твиттере и призванного, видимо, символизировать эту «любовь», то остаётся порадоваться, что наш президент в отличие от руководителей позднего СССР и лидеров нынешнего ЕС ни с кем из зарубежных партнёров не целуется. Как говорится: «Время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий».

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