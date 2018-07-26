Красногорск, 26 июля, 2018, 10:39 — ИА Регнум. В Московской области пресечена деятельность крупной лаборатории по изготовлению наркотиков. Спецоперацию провели сотрудники Федеральной службы безопасности. В каком населённом пункте располагалось производство синтетических запрещённых веществ, не уточняется.

Василий Верещагин. Политики в опиумной лавочке. 1870

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В лаборатории силовики обнаружили и изъяли свыше 14 кг наркотического средства мефедрон, 20 литров наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и химикаты. Еще более 8 млн рублей и пять кг марихуаны удалось обнаружить при обысках по месту жительства подозреваемых в Москве.

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В ведомстве добавили, что в ходе операции были задержаны четыре участника преступной группировки. Все они имеют российское гражданство.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одну крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков сотрудники ФСБ накрыли в Подмосковье в феврале 2018 года. Было изъято более 37 кг запрещенных средств, 1335 литров жидкости, содержащей синтетические наркотические средства, а также различное лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры.