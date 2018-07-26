Москва, 26 июля, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Цены на нефть марки Brent на открытие торгов в четверг, 26 июля, выросли до уровня $74,50 за баррель. Произошло смещение внимания игроков на готовность китайских властей расширить фискальное стимулирование экономики. Это ослабило опасения рынка о возможном замедлении спроса на энергоносители в Китае из-за противостояния с США. Об этом сообщил ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Однако, отметил эксперт, предложения двух американских сенаторов распространить санкции на российский госдолг нивелировали оптимизм товарного рынка, вызвав недомогание национальной валюты, доллар подорожал на закрытии рынка в среду до 63,40 руб., евро превысил планку в 74,0 руб.

По его словам, если учитывать целый ряд важных событий, которые будут происходить до конца текущей недели, заседание ЕЦБ, решение по санкциям в отношении России и развитие ситуации с торговой войной, развязанной США, то, вероятнее всего, ослабление рубля может продолжиться до уровня 63,60 рубля за американский доллар.

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