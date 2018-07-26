Ярославль, 26 июля, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области приглашает жителей принять участие в конкурсе проектов «Бюджет для граждан», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Копилка

Интересны номинации конкурса для физических лиц — «Бюджет в стихах», «Бюджет в рисунках» и «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?».

Для лучших работ установлено и денежное вознаграждение — по 5 тысяч рублей за каждую номинацию.

Так что жители вполне могут заработать на стихах и рисунках о бюджете.