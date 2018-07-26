Москва, 26 июля, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь находится на первом месте среди знаменитостей, по версии русскоязычного журнала Forbes. Рейтинг опубликован 26 июля на сайте издания.

(сс) Michael Miller Александр Овечкин

За год — с июня 2017 года по мая 2018 года включительно — доход Овечкина вырос на $14,5 млн. За тот же период имя хоккеиста фигурировало в 7405 публикациях и более чем 1,6 млн поисковых запросов «Яндекса».

На втором месте по популярности — лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Он заработал за год $13,9 млн, его 4536 раз упоминали в СМИ и 4,4 млн раз — в поисковых запросах. Третье место занял певец Филипп Киркоров, заработавший $8,9 млн.

В рейтинг также попали российские футболисты Федор Смолов и Артем Дзюба. Их имена оказались на 32-й и 33-й строчках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Овечкин первым игроком НХЛ, удостоенным престижной американской премии ESPY. В сезоне 2017/18 «Вашингтон» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли, при этом Овечкина признали самым ценным игроком.

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