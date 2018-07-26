Москва, 26 июля, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Согласно опубликованным 25 июля данным Управления энергетической информации минэнерго США по итогам недели с 14 по 20 июля, запасы нефти в США упали на 6,1 млн баррелей, до уровня 404,9 млн баррелей. Этот показатель на 3% ниже среднего пятилетнего значения для летнего сезона. Консенсус-прогноз указывал на снижение на 2,9 млн баррелей. Об этом сообщил ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, днем ранее Американский институт нефти в своем регулярном еженедельном отчете сообщил о падении запасов нефти на 3,16 млн баррелей, а запасов бензина — на 4,87 млн баррелей.

Эксперт добавил, что рынок отреагировал краткосрочным ростом нефтяных фьючерсов, который, однако, затормозился на следующих уровнях: Brent на отметке $75,12 за барр., WTI — в районе $69,25 за барр.

По его словам, в целом нефть сохраняет потенциал продолжения роста. С технической точки зрения происходит сложный процесс трансформации среднесрочного тренда в растущий, на фоне развивающегося краткосрочного восходящего тренда.

Североморская смесь Brent, при закреплении выше уровня $74,85, продолжит рост в направлении $75,50. Легкий американский сорт WTI имеет шанс протестировать на прочность уровень $69,70, отметил Егоров.

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