Москва, 26 июля, 2018, 10:23 — ИА Регнум. В РФ стоит награждать чиновников, которые честно работают на занимаемой должности. Об этом 26 июля заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер. 1846 (фрагмент)

«Президенту РФ Владимиру Путину направил я письмо с просьбой установить звание «Заслуженный чиновник России». У нас миллионы чиновников, которые не связаны с деньгами, которые честно работают всю свою жизнь, но никакого звания нет», — заявил Жириновский.

По его словам, чиновник — это сложная работа, которая существует в России со времен Ивана Грозного, поэтому надо награждать таких людей.

«Мы все чиновники, занимаем определенную должность и работаем, поэтому надо, чтобы было звание», — отметил Жириновский.