Киев, 26 июля, 2018, 10:11 — ИА Регнум. На Украине прошли испытания 52-мм крупнокалиберных снарядов для артиллерийской системы «Гиацинт». Об успешном прохождении одного из этапов испытаний отчитался президент Украины Пётр Порошенко.

Ukroboronprom.com.ua Испытания

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НАТО не видит Украину особым партнером — представитель Киева в альянсе

«Стрельбы на полигоне Черниговской области проводили украинские артиллеристы, а их результат оценивался комиссией министерства обороны Украины», — написал украинский лидер на свой странице в соцсети Facebook.

Видео опубликовано: «Укроборонпром»

Глава государства также уточнил, что оценка баллистических характеристик снарядов проводилась с помощью усовершенствованного баллистического радара производства одной из стран — членов НАТО.

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Добавим, что дальнобойную артиллерийскую систему «Гиацинт» производит украинский госконцерн «Укроборонпром». По словам Порошенко, она обладает большой точностью и дальностью стрельбы до 30 км.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/1346610332140022/

Как сообщало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в феврале 2014 года захватившие власть бандеровцы и их приспешники объявили о стремлении Украины вступить в военный блок НАТО. При этом в самом Североатлантическом альянсе особым партнёром Украину пока не видят, рассматривая её скорее как марионеточную страну, которую НАТО может использовать против России. Добавим, что в марте Украина получила статус «страны-аспиранта» в военном блоке НАТО.