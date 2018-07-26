* ИГ — запрещённая в России организация

Тель-Авив, Израиль, 26 июля, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Израильская территория подверглась ракетному обстрелу с позиций боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ракетные установки уничтожены ответным огнем, сообщает 26 июля пресс-служба Минобороны РФ.

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Боевики предприняли провокацию вечером 25 июля, рассчитывая вызвать огонь израильских сил на позиции правительственной армии Сирии. Обстрел велся из района населенных пунктов Нафа и Шаджара в провинции Эль-Кунейтра: в сторону Израиля были направлены две ракеты.

Обе ракеты, вероятно, упали в озеро Кинерет (Тивериадское) на северо-востоке Израиля. Израильская авиация атаковала осуществившую запуск установку, а артиллерия обстреляла окружающую местность, уничтожив террористов.

Российские военные поблагодарили изральских коллег за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации.

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