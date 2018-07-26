Ярославль, 26 июля, 2018, 09:43 — ИА Регнум. В Ярославской области отделение Общероссийского народного фронта обратилось в департамент дорожного хозяйства региона и к органам местного самоуправления Борисоглебского района с просьбой объяснить необходимость ремонта дороги в селе Вощажниково, которая не нужна местным жителям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ОНФ в Ярославской области Дорога не нужна жителям?

Как поясняют в ОНФ, речь идет о ремонте Луговой улицы. Работы ведутся на участке до развилки в поле и далее на дороге, которая идет в направлении деревни Тумаково и в поле же обрывается.

Члены ОНФ приводят информацию сайта госзакупок: согласно ей, на участке протяженностью около 230 м сделают покрытие из песка, гравия и щебня. Стоимость контракта составляет 1,9 млн руб., источники финансирования — областной бюджет и бюджет Вощажниковского сельского поселения. Приводят в порядок и отворотку к фермерскому хозяйству, но в документах закупки она не упоминается.

Обратившиеся к общественникам граждане считают, что ремонтировать дорогу в сторону Тумаково нецелесообразно. Во-первых, согласно публичной кадастровой карте, она находится за границами села, и никто ею не пользуется. Во-вторых, Вощажниково и Тумаково соединены альтернативной дорогой.

«Мы съездили в Вощажниково. Ремонт основательный, качественный, однако в целом ситуация выглядит так, будто бюджетные деньги в буквальном смысле закапывают в песок. По словам жителей, местная администрация уверяет их, что дорога задумывается как окружная для сельхозтехники, но движение крупногабаритных машин по улицам в той части села, куда выходит ремонтируемый участок, невозможно из-за слишком узкой проезжей части. На какие средства ремонтируют дорогу к фермерскому хозяйству, предстоит выяснить», — прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Ярославской области Тарас Сидорин.

Он отметил, что было бы логичнее направить средства на ремонт уже существующих сельских дорог. Жители рассказали активистам Народного фронта, что давно и безуспешно просят власти привести в порядок часть Луговой улицы, где реально живут люди.

«И без того плохие дороги окончательно разбивают самосвалы с песком и щебнем. Грунтовая дорога на той же Луговой улице местами превратилась в такую кашу, что мы не смогли проехать там даже в сухую погоду», — добавил Сидорин.

Региональный штаб ОНФ направил письма в департамент дорожного хозяйства области и администрацию Вощажниковского сельского поселения с просьбой разъяснить необходимость ремонта невостребованной гражданами дороги.