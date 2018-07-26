Ростов-на-Дону, 26 июля, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Уборочная страда в Ростовской области близка к завершению. Региональные власти уже заявляют о предварительных результатах жатвы 2018 года. Так, по информации донского правительства, хлеборобы намолотят 10 млн тонн зерна. Земледельцы обещают, что качество нового урожая будет намного выше прошлогоднего, передаёт ИА REGNUM 26 июля.

Donland.ru Донской урожай

В текущем году селяне начали сбор урожая несколько ранее, чем в 2017 году. Это положительно отразилось на индексе производства продукции сельского хозяйства за первое полугодие — 128,5%.

В настоящее время аграрии обработали 80% площадей. Средняя урожайность составляет 33 центнера с гектара.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ростовская область в предыдущие два года была абсолютным лидером в России по сбору урожая. В 2016 году донские аграрии собрали 10,5 млн тонн зерновых, в 2017-м — 13,5 млн тонн. В 2018 году Донской регион без рекорда оставила засуха.