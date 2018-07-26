Пекин, 26 июля, 2018, 09:29 — ИА Регнум. В Китае недалеко от посольства Соединенных Штатов произошел взрыв, сообщает 26 июля Associated Press.

Давид Альфаро Сикейрос. Взрыв в городе

Как отмечают очевидцы, инцидент произошел за пределами территории дипломатического ведомства. Подробности произошедшего, а также информация о пострадавших, уточняются.

Напомним, отношения между Китаем и США значительно осложнились в последнее время. Камнем преткновения служит экономическая политика Вашингтона, направленная на вытеснение импортной продукции для создания благоприятных условий для внутреннего производства.