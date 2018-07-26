Тель-Авив, Израиль, 26 июля, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Батареей противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, сбившей военный самолет ВВС Сирии, командовала женщина — офицер вооруженных сил Израиля Ор Нааман. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на свои источники.

Ministerie van Defensie Запуск ракеты Patriot

«Ор Нааман командовала батареей Patriot, сбившей сирийский истребитель», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля вооруженные силы Израиля сбили сирийский истребитель Су-22, который якобы нарушил воздушные границы государства. Пилот военного самолета погиб.

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