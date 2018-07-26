Москва, 26 июля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Так называемая «Крымская декларация» Госдепартамента США — документ важный, но в принципиальном плане в сегодняшней международной политике ничего не меняющий, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

ИА REGNUM Крымский полуостров

Ранее 25 июля госдеп США обнародовал декларацию, в которой указано, что официальный Вашингтон никогда не признает Крым частью России. Декларация, подписанная госсекретарем США Майком Помпео, призывает Россию «прекратить оккупацию Крыма». При этом отмечается, что политика Вашингтона в отношении этого вопроса останется неизменной — целостность Украины должна быть восстановлена.

Позиция США по волеизъявлению жителей Крыма и возвращению полуострова в Россию известна. Американцы признают референдумы только в том случае, если они проходят под их контролем или как минимум с их согласия.

В этом смысле упоминание в этой декларации американского документа 1940 года, в котором говорилось о непризнании США вхождения прибалтийских республик в СССР, примечательно. Американцы пытаются представить дело таким образом, что именно это непризнание и обеспечило будущее «восстановление независимости» Латвии, Литвы и Эстонии.

На самом деле, их выход из СССР ещё до того, как он прекратил своё существование, был обеспечен мощным американским вмешательством во внутренние дела Советского Союза в годы перестройки. Были на этот счёт и соответствующие договоренности между американским руководством и политически коррумпированным уже к тому времени руководством СССР.

Вот этого ответственные политики России и не должны допустить больше никогда: вмешательства США в наши дела, включая всё, что связано с Крымом, и новых негласных антигосударственных договорённостей.

Под этим углом зрения прошедшая в Хельсинки российско-американская встреча на высшем уровне, насколько я понимаю, вредоносных последствий для будущего нашей страны, её суверенитета и целостности не имела. Трамп огрызается на Путина, Помпео оправдывается перед конгрессом за состоявшийся в Хельсинки разговор по Крыму, Болтон дезавуирует разговоры о возможности новой российско-американской встречи на высшем уровне этой осенью и говорит о том, что она состоится не ранее 2019 года.

Всё это хорошие для нас заявления. Они укрепляют позиции нашего президента на начинающемся сегодня важнейшем в современных международных обстоятельствах саммите БРИКС.

Читайте также: Ничего нового: в посольстве РФ в США отреагировали на «Крымскую декларацию»