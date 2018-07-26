Чебоксары, 26 июля, 2018, 08:53 — ИА Регнум. В Чувашии накануне затмения, которое произойдёт в ночь с 27 на 28 июля, будет аномально жарко — до 33 градусов. Затем температура снизится до 24 градусов тепла, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Затмение

В ночь с 27 на 28 июля произойдет самое длинное полное затмение Луны в XXI веке — оно будет длиться 103 минуты. При этом из-за так называемого рэлеевского рассеяния Луна станет тёмно-красно-коричневого цвета. Пик затмения произойдет в 23:22 часа по московскому времени. Затмение повлияет и на погоду в Чувашии.

«Обычно в теплое время года накануне затмений устанавливается сухая, аномально теплая погода, иногда — с новыми температурными рекордами. А сразу после этого происходят существенные похолодания. Так, скорее всего, произойдет и в ближайшие дни», — полагает синоптик-любитель.

26−27 июля температура воздуха в республике составит +28…+33 градуса. Осадки маловероятны. В выходные через Верхнее Поволжье пройдет холодный фронт. По словам Михайлова, пока до конца не понятно, в какой день это произойдет. В зависимости от этого, 28 июля может оказаться либо жарким днём, либо грозовым. А в воскресенье, 29 июля, температура снизится до +22…+24 градусов.

Погоду в Чувашии в этот день начнет определять скандинавский антициклон, под влиянием которого всю следующую неделю снова будет сухо. В понедельник, 30 июля, похолодание достигнет своего пика. Затем столбики термометров повысятся до +26…+28 градусов тепла. По прогнозу Гидрометцентра, средняя температура воздуха с 25 июля по 3 августа будет примерно на 2 градуса выше климатической нормы.

Очередная волна теплой солнечной погоды продлится до следующего астрономического события: 11 августа произойдет частичное солнечное затмение. После этой даты лето, скорее всего, закончится, полагает синоптик-любитель.