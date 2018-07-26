Посёлок Старая Суртайка, Алтайский край, 26 июля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Жители села Старая Суртайка (Алтайский край), обратившиеся на «прямую линию» с президентом Владимиром Путиным, могут быть довольны: филиал средней школы не закрывают, здание — ремонтируют, классы укомплектовывают всем необходимым, дефицит педагогов ликвидирован. Такой вывод можно сделать из официальной информации, опубликованной на сайте регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

По данным регионального министерства образования, в школе уже заменили оконные блоки, в двух классах обновили напольное покрытие, ремонтируют спортивный зал, кровлю и входную зону. Кроме того, организована работа по благоустройству школьной территории.

Власти региона нашли также дополнительные средства (более трех миллионов рублей) на установку водонагревателей в кабинетах начальных классов, замену освещения в холле первого этажа и в одном из кабинетов начальных классов.

Кстати, молодой педагог, согласившийся на работу в школе Старая Суртайка, в соответствии с краевыми мерами поддержки, получит единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Немаловажно и то, что для школы приобретён дополнительный автобус ПАЗ, он будет подвозить на учёбу в Старую Суртайку учащихся из сел Мост-Иша, Новая Суртайка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 7 июня 2018 года в ходе общения с президентом по «прямой линии» жительницы Старой Суртайки Алёна Регер и Наталья Пушкинова попросили Владимира Путина не дать закрыть школу. Женщины рассказали, что в их селе, где проживают 400 человек, из-за недостатка учителей закрывается единственное учебное заведение, где до девятого класса занимаются 47 учеников из трёх сёл. На что врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко заверил, что данное учебное заведение не закрывается.