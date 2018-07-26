Москва, 26 июля, 2018, 08:41 — ИА Регнум. В Москве девочка-подросток попала в больницу после падения с высоты третьего этажа. Инцидент произошел после её ссоры с родителями, передает радиостанция «Говорит Москва».

Открытое окно

По словам родителей, их возмущали поздние прогулки 14-летней школьницы. 24 июня девочку наказали, не отпустив к друзьям.

После скандала дочь ушла к себе в комнату, а спустя некоторое время родители услышали шум. Как оказалось, обиженная запретом девочка «вышла» на улицу через окно.

Школьница находится в реанимации с тяжелыми травмами. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля в Москве погиб аспирант Московского государственного университета им. Ломоносова. Предположительно, юноша случайно выпал из открытого окна главного корпуса вуза на Воробьевых горах.

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