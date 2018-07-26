Токио, 26 июля, 2018, 08:35 — ИА Регнум. О своей решительной готовности урегулировать территориальный вопрос с Россией заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи со школьниками — потомками жителей так называемых «северных территорий». Об этом 26 июля сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

«Я хочу продолжить плотный и активный переговорный процесс, который приведет к решению (проблемы)», — сказал Абэ.

В свою очередь, японские дети попросили главу правительства приложить максимум усилий для того, чтобы им было позволено свободно посещать четыре острова.

Напомним, по итогам Второй мировой войны архипелаг из четырех островов был включен в состав СССР, однако Токио пытается изменить этот порядок, оспаривая принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. В свою очередь, в России не раз подчеркивали, что суверенитет над островами сомнению не подлежит.

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