Москва, 26 июля, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Несоответствие качества импортной рыбы и рыбопродуктов принятым нормативам выявили сотрудники Роспотребнадзора при проверке около одного миллиона проб продукции в первом полугодии 2018 года, сообщает 25 июля пресс-служба ведомства.

Снейдерс Франс. Рыбная лавка

«Свыше 20% импортной рыбной продукции содержит избыточное количество глазури», — говорится в сообщении.

Похожие несоответствия выявлены во время проверки других категорий продуктов: гигиеническим нормативам не соответствует 6% плодоовощной продукции, 13% плодов и ягод, 6% молочной продукции.

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