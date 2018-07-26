Бразилиа, 26 июля, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Бразилии Тите останется на своём посту до 2022 года. Об этом сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Тренер сборной Бразилии Тите

CBF предложила Тите новый контракт сроком на четыре года несмотря на то, что команда не сумела выиграть чемпионат мира 2018 года, который прошёл в России.

Тите стал первым тренером бразильской команды, которого не уволили после того, как команда не смогла выиграть мундиаль.

https://twitter.com/CBF_Futebol/status/1022235363568484352

Напомним, сборная Бразилии проиграла Бельгии в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу со счётом 1:2. Этот матч стал первым для бразильцев под руководством Тите, в котором они пропустили два гола.

Всего сборная Бразилии под руководством Тите провела 26 матчей, в которых одержала 20 побед, четыре раза сыграла вничью и потерпела два поражения.

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