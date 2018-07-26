В Москве ожидается переменная облачность и жара до 27°C
Москва, 26 июля, 2018, 08:04 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 26 июля, воздух прогреется до +27 градусов Цельсия. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Жара
«Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, — говорится в сообщении. — Ветер восточный, юго-восточный 5−10 метров в cекунду».
Температура воздуха в столице прогреется днем до +25.+27 градусов. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
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