Москва, 26 июля, 2018, 08:04 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 26 июля, воздух прогреется до +27 градусов Цельсия. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Жара

«Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, — говорится в сообщении. — Ветер восточный, юго-восточный 5−10 метров в cекунду».

Температура воздуха в столице прогреется днем до +25.+27 градусов. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

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