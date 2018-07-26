Пномпень, 26 июля, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Неожиданное наводнение в Камбодже привело к необходимости эвакуировать тысячи людей, сообщает 26 июля Al Jazeera.

Фредерик Морган. Наводнение

Причиной техногенной катастрофы стало частичное разрушение плотины в Лаосе. По данным правительства, порядка 1 тыс. 200 семей были эвакуированы с опасной территории.

В общей сложности в районах, которым угрожает прорыв плотины, находится свыше 5 тыс. семей. Власти страны призывают гражданское общество к оказанию помощи всем нуждающимся.