* запрещённая в России организация

Токио, 26 июля, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Шестеро оставшихся в живых членов преступной секты «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были казнены 26 июля в Японии, передает агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники.

Казнь

Из сообщения следует, что члены организации были признаны виновными в причастности к одному или нескольким преступлениям и ожидали исполнения приговора в камере смертников с 2006 года.

Напомним, «Аум Синрике» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проповедовала культ скорого наступления конца света, вовлекала в свою деятельность жителей Японии и направляла их на совершение преступлений. Самым заметным эпизодом в деятельности секты стало нападение в метро в марте 1995 года. Активисты распылили смертоносный газ зарин в подземке Токио, в результате 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления.

Читайте также: В Японии казнили лидеров секты «Аум Синрикё» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)